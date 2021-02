Roma: Si finge cliente per rubare Rolex, 37enne immobilizzato e arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è finto acquirente e ha tentato di rubare un Rolex da 4mila euro. E’ accaduto ieri pomeriggio in Piazza San Silvestro a Roma dove un 37enne della Georgia è entrato in una gioielleria chiedendo al personale di vedere dei Rolex. Nel fingersi interessato ad acquistarne uno, ne ha indossato uno da 4mila euro e, estratto un coltello, ha minacciato il personale della sicurezza nel tentativo di guadagnare l’uscita. Piano fallito perché il vigilante lo ha disarmato e, attirata l’attenzione dei carabinieri che erano in piazza per controlli, ha affidato il malvivente ai militari che lo hanno arrestato contestandogli il reato di rapina aggravata.(Rer)