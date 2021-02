Roma: Raggi, al via progetto riqualificazione via di Macchia Saponara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riqualificare le periferie continua ad essere una nostra priorità". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Lo stiamo facendo in tutta la città con tanti interventi su aree verdi abbandonate, creando nuovi spazi per far giocare i bambini, portando la luce in quartieri che ne erano sprovvisti o realizzando programmi di recupero urbano nati molti anni fa e mai completati. Tra questi c’è il Pru Acilia-Dragona che riguarda una zona molto abitata del quadrante sud di Roma. Il Dipartimento Simu, ha avviato nelle scorse settimane uno dei progetti in via di Macchia Saponara, a lungo seguito anche dalla commissione Lavori pubblici".(Com)