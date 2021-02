Business news: Giappone-Cina, 12 grandi aziende giapponesi adottano politiche contro l'abuso degli uiguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 12 grandi aziende e società giapponesi rescinderanno accordi con controparti cinesi, sulla base di una nuova politica tesa a disincentivare l'impiego del lavoro forzato ai danni della minoranza uigura nella regione cinese dello Xinjiang. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo". Negli ultimi mesi la politica e l'opinione pubblica del Giappone hanno intensificato le pressioni sulla comunità d'affari del Paese affinché prenda le distanze da qualunque soggetto aziendale o attività cinese responsabili di violazioni dei diritti umani. Tali pressioni si sono intensificate dopo la decisione di Stati Uniti e Regno Unito di limitare le importazioni di cotone e altre merci provenienti dallo Xinjiang. Il governo giapponese è stato criticato per non aver assunto iniziative analoghe, e di fronte al rischio di reazioni avverse da parte della Cina è parso optare per una mobilitazione diretta delle aziende. Tra le 12 aziende giapponesi che intendono dotarsi di politiche contro il lavoro forzato degli uiguri figurano Toshiba Corp,. Fast Retailing Co. (Uniqlo), Sony Corp. ed Hitachi Ltd. (Git)