Business news: Nepal, aeroporto internazionale Gautam Buddha potrebbe essere operativo entro tre mesi

- La costruzione dell’aeroporto internazionale Gautam Buddha (Gbia), a Bhairahawa, è giunta alla fase finale e lo scalo potrebbe essere operativo entro tre mesi. Lo ha annunciato il capo progetto, Prabesh Adhikari. Secondo quanto riferito, l’opera è costruita per il 95 per cento e manca la sistemazione delle attrezzature tecniche, per la quale si attende personale dall’estero, dall’India e dalla Cina. La scadenza per il completamento dei lavori è stata prorogata più volte, anche prima della pandemia di coronavirus. A novembre la Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha approvato la concessione di un prestito agevolato di 150 milioni di dollari al Paese himalayano per l’aeroporto Gautam Buddha e per il potenziamento del Tribhuvan di Katmandu, attualmente l’unico internazionale. Il finanziamento dei progetti infrastrutturali contribuirà a rilanciare il settore turistico, gravemente colpito dalla crisi Covid. (Inn)