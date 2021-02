Sardegna: Coldiretti, apertura serale vale l'80 per cento fatturato ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi che possono rimanere aperti la sera in Sardegna con il passaggio alla zona bianca dove non c'è il coprifuoco dalle 22 alle 5 ed è permesso il servizio al tavolo e al bancone anche dopo le 18. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza che sancisce il passaggio della prima regione in zona bianca dove non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse. Una decisione particolarmente importante in vista dell'arrivo della primavera e della Pasqua e l'aumento dei pasti fuori casa ma anche delle tradizionali scampagnate in una regione che - sottolinea la Coldiretti - conta quasi un migliaio di agriturismi. La possibilità di apertura serale a cena vale l'80 per cento del fatturato di ristoranti, pizzerie ed agriturismi duramente provati dalla chiusure forzate. (segue) (Rsc)