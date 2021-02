Roma: spari a Torre Angela, arrestato lo sparatore che ha ferito l'anziana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sparatore di Torre Angela è stato fermato ed arrestato da carabinieri e polizia. Si tratta di uno spacciatore di 30 anni della zona che oggi, dopo le 15, ha esploso un colpo di pistola contro un altro uomo ferendo di striscio una donna di 80enne che passeggiava in via Amico Aspertini a Roma. Raccolta la descrizione, i carabinieri hanno capito di chi si trattasse e lo hanno aspettato nella sua abitazione, dove poco dopo il 30enne è tornato confessando le sue responsabilità e consegnando la pistola con la quale aveva fatto fuoco. Non ha detto chi è l’uomo contro cui ha sparato né i motivi che lo hanno spinto a farlo; ha vagamente sostenuto di essersi spaventato e di aver esploso un colpo. (Rer)