- A Torino domani, domenica 28 febbraio, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1482m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione cede leggermente sul suo bordo orientale favorendo l'ingresso di aria più fresca ed umida dai Balcani. Il risultato sarà un mantenimento di condizioni comunque stabili, seppur con maggior nuvolosità sulle aree piemontesi soggette a STAU. Soleggiato in Liguria, seppur con tramontana a tratti intensa sul centro-ponente; mare mosso al largo. Temperature in lieve diminuzione a tutte le quote.(Rpi)