Business news: startup giapponese installerà turbine eoliche a prova di tempeste nelle Filippine

- La startup giapponese Challenergy intende avviare quest'anno l'installazione di un nuovo design di turbine eoliche resistenti ai tifoni tipici di regioni come il Sud-est asiatico, concentrandosi anzitutto in alcune isole remote delle Filippine e a Guam. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'azienda si è data come obiettivo la vendita di un centinaio di turbine entro la fine del 2022. La società giapponese è sostenuta da investitori istituzionali come Mitsui Sumitomo Insurance Venture Capital e Dai-ichi Life Insurance, e ha ottenuto sussidi dallo Stato giapponese. Le turbine Magnus Vawt (Vertical Axis Wind Turbine) sviluppare da Challenergy dovrebbero garantire alla startup giapponese gli introiti necessari ad ampliare ulteriormente le proprie operazioni. L'azienda sta già operando una turbina dimostrativa da dieci chilowatt nella prefettura giapponese di Okinawa, che continuerà a generare energia come soluzione indipendente off-grid per i prossimi 20 anni. Challenergy ha rivisto la progettazione della turbina cilindrica per semplificarne la struttura e ridurne i costi. Il primo modello dovrebbe essere installato nelle Filippine nei prossimi mesi, col sostegno del ministero dell'Ambiente del Giappone. Per il momento, la sfida maggiore restano i costi: ad oggi, una unità da 10 chilowatt costa circa 188mila dollari, più del doppio di una turbina ordinaria a parità di energia prodotta. Per questo motivo, Challenergy intende vendere il nuovo design come soluzione per l'alimentazione in aree remote e isolate dalle reti elettriche nazionali. (Git)