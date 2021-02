Business news: India, Cina sostituisce Usa come principale partner commerciale nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sostituito gli Stati Uniti e ha riguadagnato la sua posizione di principale partner commerciale dell'India nel 2020. Secondo i dati provvisori del ministero del Commercio indiano, il valore del commercio bilaterale sino-indiano è stato di 77,7 miliardi di dollari l'anno scorso, mentre quello del commercio bilaterale indo-statunitense è stato di 75,9 miliardi di dollari. Le importazioni del paese dell'Asia meridionale dalla Cina, che hanno totalizzato 58,7 miliardi di dollari, sono state superiori agli acquisti combinati dal suo secondo e terzo partner commerciale: gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti. L'India ha anche aumentato le sue esportazioni in Cina di circa l'undici per cento rispetto all'anno precedente, a 19 miliardi di dollari. Secondo quanto riferisce il canale televisivo cinese "Cgtn", l'India ha continuato a fare affidamento su macchinari pesanti, apparecchiature per telecomunicazioni ed elettrodomestici di fabbricazione cinese, sebbene abbia vietato centinaia di app cinesi e rallentato le approvazioni per gli investimenti dalla Cina. (Cip)