Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak atteso il 2 marzo a Pristina per colloqui su dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, si recherà in visita in Kosovo martedì 2 marzo per discutere del processo di dialogo. Secondo quanto riportato dai media kosovari, Lajcak incontrerà il primo ministro uscente Avdullah Hoti, la presidente ad interim Vjosa Osmani e il leader del movimento Vetevendosje Albin Kurti, vincitore delle elezioni parlamentari. (segue) (Alt)