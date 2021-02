Covid: Solinas, Sardegna in zona bianca grande risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande risultato ottenuto grazie all'impegno di tutti i cittadini sardi, ma un punto di partenza piuttosto che di arrivo. Con soddisfazione ma anche con estrema prudenza il presidente della Regione Christian Solinas commenta la classificazione della Sardegna come "zona bianca", stabilita dal governo. "E' il risultato - dice Solinas - dei tanti sacrifici fatti in questi mesi dai sardi, delle loro attenzioni e dello scrupolo posto nell'osservanza delle regole di sicurezza, della loro partecipazione allo screening di massa che sta entrando nella sua fase numericamente più rilevante. Per questo, prosegue il Presidente, dobbiamo considerare questo riconoscimento come un motivo in più per mantenere alta la guardia contro il virus, affinché lo sforzo non sia vanificato da atteggiamenti imprudenti. La zona bianca non rappresenta certamente un invito al "liberi tutti", alla mitigazione delle precauzioni e delle norme di sicurezza; deve essere anzi interpretata da tutti noi come una sprone alla massima responsabilita". (segue) (Rsc)