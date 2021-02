Covid: Pais, bene Sardegna in zona bianca, è l'ora della responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sardegna ha raggiunto un grande risultato, ma ora ci aspetta il compito più difficile: restare in zona bianca. Mi appello a tutti i sardi affinché rispettino le regole". Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprime soddisfazione per l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in cui si certifica la zona bianca per l'Isola. "Un risultato che è stato possibile raggiungere grazie all'azione del Presidente Solinas e dell'assessore della Sanità Mario Nieddu, dei medici e di tutti gli operatori sanitari ma soprattutto del popolo sardo che sin dall'inizio della pandemia ha dimostrato coraggio, abnegazione e grande spirito di sacrificio - aggiunge -. Ora non dobbiamo abbassare la guardia. L'intuizione del Presidente Solinas sulla certificazione prima e sullo screening dopo, si sono dimostrate vincenti. Ora, con l'attenuazione dei divieti deve crescere l'attenzione da parte di tutti affinché il Covid resti sotto controllo". (Rsc)