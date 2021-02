Yemen: esercito, oltre 350 combattenti Houthi uccisi a Ma'rib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di oltre 350 combattenti uccisi Houthi il bilancio degli scontri tra le forze governative e i ribelli filo-iraniani su diversi fronti nella provincia di Ma'rib, nel nord-est dello Yemen. Lo riferisce l'esercito yemenita, citato dall'emittente "Al Arabiya". Il ministro degli Esteri yemenita, Ahmed bin Mubarak, ha affermato da Abu Dhabi che la milizia Houthi "si sta impegnando per prolungare la guerra, in attuazione dell'agenda iraniana". Da alcune settimane gli Houthi, che controllano la capitale Sana'a, hanno lanciato un'offensiva per prendere il controllo della provincia di Ma'rib. Intanto, lunedì, primo marzo, si terrà a Ginevra la Conferenza internazionale dei Paesi donatori, organizzata dall’Onu, per raccogliere aiuti da destinare allo Yemen, nel pieno della peggiore crisi umanitaria del mondo. (Res)