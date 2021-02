Business news: Cina, approvvigionamento cereali sufficiente a garantire "ciotola di riso" a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è in grado di garantirsi l'approvvigionamento di cereali di base e di assicurare la "ciotola di riso" alla sua popolazione di 1,4 miliardi di persone. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa Tang Renjian, ministro dell'Agricoltura e degli affari rurali. Tang ha sottolineato che la produzione di grano del Paese ha raggiunto il livello record di 669,5 miliardi di chilogrammi nel 2020 nonostante la pandemia, aggiungendo che lo stoccaggio è sufficiente. Tuttavia, Tang ha ammesso che l'offerta del cereale può trovarsi sotto pressione poiché la domanda interna continuerà a crescere nel lungo periodo a causa della crescita della popolazione. "Per affrontare le attuali incertezze esterne dovremmo stabilizzare la produzione di grano e la fornitura di cibo interna", ha spiegato Tang. (Cip)