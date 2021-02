Business news: Cina, MYbank (Ant Group) si unisce al progetto pilota della valuta digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca online MYbank, sostenuta dal ramo fintech di Alibaba, Ant Group, ha aderito al programma pilota cinese dello yuan digitale. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, un portavoce della banca ha spiegato che MYbank, sostenuta da Ant, è una delle parti che partecipano alla ricerca e allo sviluppo sulla valuta elettronica cinese. La banca ha in programma di "far avanzare il processo in base all'accordo generale della Banca popolare cinese (Pboc o Banca centrale)". Finora, il progetto pilota sulla valuta digitale della Banca centrale cinese è stato principalmente realizzato pubblicamente da banche di proprietà statale, anziché da banche private. Il 20 febbraio "China Securities News" ha reso noto che anche Tencent Holdings, sostenuta da WeBank, sta partecipando al progetto pilota dello yuan digitale, menzionando anche il coinvolgimento di MYBank. (Cip)