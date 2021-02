Business news: Hong Kong, Omc istituisce comitato risoluzione su etichettatura "Made in China" chiesta da Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha concordato di istituire un comitato di risoluzione delle controversie sulla notifica degli Stati Uniti secondo la quale tutte le merci prodotte a Hong Kong ed esportate negli Usa dovranno essere etichettate come prodotte in Cina. Lo ha riferito la stampa internazionale citando un funzionario dell'Organizzazione di Ginevra. A settembre, Hong Kong ha presentato agli Stati Uniti un'obiezione formale in merito ai nuovi regolamenti che richiedono etichette con la dicitura "Made in China" sulle merci esportate dall'ex colonia britannica. Il segretario al Commercio del governo, Edward Yau, ha riferito di aver chiesto formalmente al consolato Usa di inoltrare al dipartimento del Commercio statunitense la richiesta di Hong Kong di ritirare i nuovi regolamenti. "Tali regolamenti sono in contrasto con quelli dell'Omc e violano i nostri diritti in quanto regione doganale separata. Siamo un membro separato e, in effetti, indipendente dell'Omc", ha affermato Yau. Ad agosto, Washington ha emesso una notifica secondo la quale tutte le merci prodotte a Hong Kong ed esportate negli Stati Uniti dovranno essere etichettate come prodotte in Cina. (Res)