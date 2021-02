Business news: Huawei presenta nuovo smartphone pieghevole Mate X2 per il mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni e della telefonia Huawei ha presentato il suo nuovo smartphone pieghevole Mate X2 con schermo da otto pollici che sarà venduto solo in Cina. "Il telefono offre un'esperienza davvero coinvolgente", ha spiegato il presidente dell'unità consumatori di Huawei, Richard Yu, in un evento di lancio trasmesso online. Huawei, il primo marchio tecnologico globale della Cina, è sotto i riflettori dopo essere stato inserito nella lista nera per le esportazioni dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2019, secondo cui la presenza dell'azienda nel mercato Usa comporterebbe rischi per la sicurezza nazionale, un'accusa che la società ha sempre negato. Lo scorso novembre Huawei ha venduto il suo marchio di smartphone Honor a basso costo per concentrare le risorse su modelli di fascia più alta. Yu ha spiegato che il Mate X2 avrà un costo a partire da 17.999 yuan (2.785 dollari). Huawei afferma che Mate X2, il suo terzo telefono pieghevole, ha una grafica più nitida e prestazioni audio migliori per film e giochi e funziona con il microchip del processore più avanzato di Huawei, il Kirin 9000. (Cip)