Kosovo: Rexhepi (Ldk), deputati partito devono sostenere Osmani capo dello Stato (2)

- Nei giorni scorsi anche il leader dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) Behgjet Pacolli si è detto pronto a votare in favore della formazione del governo guidato dal leader del Vetevendosje Kurti e per l'elezione di Osmani come nuova presidente della repubblica. In un'intervista all'emittente "Klan Kosova", Pacolli ha detto di assumere questa posizione "per il mio ruolo costruttivo e in quanto so quanto possa essere dannoso un vuoto politico per il Paese. "Voterò anche per il governo Kurti, sebbene non abbiamo bisogno del mio voto", ha dichiarato l'ex ministro degli Esteri. Riguardo la possibilità di Osmani come nuova presidente, Pacolli ha detto che sosterrà questa candidatura "se il mio voto serve". (Alt)