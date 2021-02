Kosovo: aggredito giornalista investigativo, condanna da parte ufficio Ue a Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza dell'Unione europea in Kosovo ha condannato il "violento attacco" contro il giornalista Visar Duriqi e invitato le autorità a indagare rapidamente e ad assicurare i colpevoli alla giustizia. “Profondamente turbati dall'attacco al giornalista investigativo Visar Duriqi. I giornalisti devono essere in grado di lavorare in un ambiente libero e sicuro. Invitiamo le autorità a indagare rapidamente sull'incidente e ad assicurare alla giustizia i responsabili", ha affermato la rappresentanza su Twitter. (Alt)