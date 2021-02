Speciale energia: Balcani, inviato Usa Palmer, dialogo Serbia-Kosovo e Bosnia sono due questione separate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo e la questione bosniaca sono due "argomenti separati" per gli Stati Uniti. Lo ha detto l'inviato speciale per i Balcani degli Usa, Matthew Palmer, all'emittente radiofonica statunitense "Voice of America". Palmer ha affermato che gli Stati Uniti sostengono pienamente il dialogo Kosovo-Serbia guidato dall'Unione europea ed ha evidenziato come il dossier del dialogo tra Belgrado e Pristina e quello della Bosnia sono tuttavia "in molti modi spesso correlati". "Consideriamo queste due questioni separate. C'è una dinamica specifica negli sforzi per normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia, è importante, e gli Stati Uniti stanno investendo una notevole quantità di energia e capitale politico su questo. Sosteniamo pienamente il processo del dialogo facilitato dall'Ue e dal lavoro di Miroslav Lajcak, in qualità di rappresentante speciale dell'Ue", ha detto Palmer. Lajcak ha detto in precedenza di aspettarsi progressi anche in Bosnia-Erzegovina e che la situazione non ha nulla a che fare con i negoziati tra Pristina e Belgrado. (Nys)