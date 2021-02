Pd: Rossomando, discussione su Orlando strumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La discussione sulle dimissioni del vicesegretario Orlando, alimentata continuamente e strumentalmente in questi giorni, rischia di indebolire il governo che abbiamo deciso di sostenere con responsabilità e di certo non aiuta il Pd". Lo afferma, in una nota, la senatrice del Pd Anna Rossomando. "Una strumentalità che è stata dettata e affrontata con logiche vecchie e consumate, che ci riportano a tempi lontani, quando le lotte interne a un partito dettavano le agende dei governi - aggiunge -. Cerchiamo di recuperare una modalità costruttiva di confronto interno e trasferiamo su un livello alto la discussione sulla linea che pensiamo debba tenere il Pd come principale forza del centrosinistra".(Com)