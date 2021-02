Ecuador: scandalo vaccini, si dimette il ministro della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute dell’Ecuador, Juan Carlos Zevallos, si è dimesso a seguito dello scandalo sui vaccini anti-Covid somministrati a persone non in prima linea nella lotta alla pandemia, tra cui sua madre. Le dimissioni sono state confermate pubblicamente dal presidente Lenin Moreno. “C'è chi vede solo errori. Rispetto questa opinione. Preferisco ricordare il ministro che ha accettato il difficile compito di condurre la salute del Paese nella peggiore crisi sanitaria che l'Ecuador e il mondo stanno vivendo, e che con lavoro e sacrifici ha contribuito a salvare centinaia di migliaia di vite”, ha scritto il capo dello stato sul suo account Twitter. L'ex ministro è indagato per presunto traffico di influenze. (Brb)