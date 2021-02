Italia-Arabia Saudita: Spadoni (M5s), Renzi non può più tacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Matteo Renzi in quanto senatore della Repubblica non può più perdere altro tempo e deve chiarire la natura dei suoi rapporti col principe saudita Mohammed bin Salman e quello con la fondazione Future investment iniziative di cui sarebbe membro del board e dalla quale riceverebbe, stando a notizie di stampa, un compenso di circa 80 Mila dollari". Lo dichiara, in una nota, la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni. "All'opacità di questi rapporti - aggiunge Spadoni - e alle imbarazzanti considerazioni sul 'Nuovo Rinascimento' in un Paese in cui sono mortificati i diritti umani, a cominciare da quelli delle donne, degli omosessuali, degli oppositori politici, si sono aggiunti, come un macigno, i contenuti del report dell'intelligence Usa che indicano proprio nel principe saudita, amico di Renzi, il mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, punito per la sua voglia di verità e di libertà. Adesso Renzi rompa il suo silenzio - prosegue Spadoni - e lo faccia, come ha invocato in altri momenti, nella sede deputata, cioè quella del parlamento della Repubblica. Visto che lui, tra l'altro, è alla guida di una forza politica al governo e ricopre il delicato ruolo di componente della commissione Difesa. Motivi in più per fare chiarezza di fronte agli italiani", conclude.(com)