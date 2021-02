Libia: Menfi in visita a Sebha, "il sud è parte integrante del Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente designato del nuovo Consiglio di Presidenza libico, Mohammad Menfi, insieme ai suoi due vice, Abdullah Al-Lafi Musa Al-Kuni, hanno incontrato oggi a Sebha, nel sud della Libia, sindaci, saggi notabili ed esponente della sicurezza e dell'esercito. Lo riferisce una nota diffusa dall'ufficio stampa di Menfi. Dopo il loro arrivo a Sebha per la prima volta da quanto ha assunto l'incarico, Menfi e i suoi vice "hanno ricevuto un caloroso benvenuto da residenti e funzionari della città" libica. Presso la sede del Consiglio comunale di Sebha la delegazione di Tripoli ha tenuto una riunione con i sindaci dei comuni meridionali per individuare gli ostacoli e le loro difficoltà, al fine di sviluppare soluzioni in coordinamento con il governo per alleviare le sofferenze della gente nel sud del Paese. Menfi e le controparti hanno anche discusso di questioni relative ai servizi di base, allo stato di diritto e all'attivazione degli accordi di sicurezza per migliorare la sicurezza nazionale nel sud. Le parti si faranno carico delle questioni sopraindicate fino alle elezioni del 24 dicembre. (segue) (Lit)