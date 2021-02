Libia: Menfi in visita a Sebha, "il sud è parte integrante del Paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita, la delegazione guidata da Menfi ha visitato l'Università di Sebha, dove ha incontrato il preside e i rappresentanti delle diverse facoltà. Durante il discorso, Menfi ha espresso la sua grande felicità di visitare il sud, sottolineando che è parte integrante della Libia e che bisogna prendersene cura. "Ci sforziamo di unire e non separare, di portare la Libia al sicuro, e il Consiglio presidenziale si sta impegnando per unificare l'istituzione militare e sostenere il percorso del Comitato militare 5+5 sotto gli auspici delle Nazioni Unite, unificare tutte le istituzioni e raggiungere una vera e completa riconciliazione nazionale", ha aggiunto Menfi, promettendo che la visita di oggi non sarà l'ultima. Da parte loro, prosegue la nota, i saggi e i leader di Sebha hanno confermato la loro grande felicità per la visita, invitando il Consiglio a prestare attenzione a Sebha e alle aree del sud che hanno sofferto l'emarginazione per molto tempo. (Lit)