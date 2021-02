Grecia: la casa del premier Mitsotakis a Creta oggetto di atti vandalici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa di famiglia del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Creta è stata oggetto di un attacco vandalico, così come la sede locale del partito governativo Nuova democrazia (Nd). Secondo quanto riferisce la stampa ellenica, l'attacco è stato condotto da un gruppo di ignoti nella notte tra venerdì e sabato. Sulla facciata della casa di Mitsotakis nell'isola greca sono stati scritti slogan con vernice nera, secondo il quotidiano "Kathimerini", a sostegno del "terrorista" Dimitris Koufodinas attualmente in sciopero della fame in carcere. Messaggi similari sono stati ritrovati anche all'ingresso della sede del partito Nd nel centro di Chania, capoluogo di Creta. Gli assalitori non sarebbero tuttavia riusciti a fare irruzione nella sede, mentre vernice è stata tirata anche contro l'ufficio del parlamentare di Nd Manoussos Voloudakis. (segue) (Gra)