Lavoro: Sabatini (Abi), tavolo con ministro su ammortizzatori parte bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato positivo e concreto l'avvio del tavolo del ministro del Lavoro con le parti sociali sugli ammortizzatori sociali". Lo afferma, in una nota, il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini. "Il primo passo è rivolto a semplificare quanto prima le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali per accompagnare efficacemente gli effetti sul lavoro derivanti dal permanere della pandemia - aggiunge -. Nel corso dell'incontro è emerso anche il ruolo che le banche possono avere nel sostegno al reddito dei lavoratori attraverso l'anticipazione dei trattamenti pubblici quando non erogati direttamente dal datore di lavoro. La complessità delle procedure amministrative nell'accesso agli ammortizzatori sociali che ha accompagnato la prima fase dell'emergenza si è riflessa, inevitabilmente, sulle modalità di accesso all'anticipazione dei trattamenti da parte delle banche prevista dalla Convenzione nazionale del 30 marzo 2020 sottoscritta dal Ministero del Lavoro, Abi, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali di settore e confederali. Questo ha determinato che alle banche siano pervenute poche domande, prontamente gestite ed evase in tempi rapidi. La semplificazione delle procedure su cui si sta lavorando aiuterà anche a rendere più diffuso questo utile strumento". (segue) (com)