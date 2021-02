Lavoro: Sabatini (Abi), tavolo con ministro su ammortizzatori parte bene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abi ha inoltre sottolineato nella riunione - ha precisato Sabatini - che l'estensione degli ammortizzatori sociali richiede di tenere conto delle differenti esigenze dei lavoratori e delle imprese dei diversi settori produttivi, ricordando come le banche continuano ad operare a supporto delle famiglie e delle imprese, come previsto dalle disposizioni normative anti covid 19 e grazie ai Protocolli sottoscritti con le organizzazioni sindacali del settore bancario costantemente aggiornati per garantire la prioritaria sicurezza delle persone (lavoratrici, lavoratori e clientela). Anche in questo contesto pandemico il Fondo di solidarietà di settore ha saputo garantire gli adeguati strumenti di sostegno ai lavoratori delle banche confermandosi un'esperienza fortemente positiva da salvaguardare anche nel futuro". (com)