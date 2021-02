Egitto-Kuwait: Al Sisi elogia ruolo del Paese in riconciliazione con Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha elogiato il ruolo del Kuwait che ha portato alla riconciliazione con il Qatar. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Bassam Radi in un comunicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook, a margine dell'incontro fra Al Sisi e il ministro degli Esteri kuwaitiano, Ahmed Naser, alla presenza del capo della diplomazia del Cairo, Sameh Shoukry. Sottolinenando il ruolo guida del Kuwait, Al Sisi ha confermato la ferma posizione dell'Egitto a sostegno della solidarietà araba per scongiurare le minacce dell'intera nazione araba e proteggere la sicurezza nazionale araba. Definendolo "critico" per la sicurezza e la stabilità nel mondo arabo, Naser ha elogiato il costante entusiasmo dell'Egitto nel promuovere la solidarietà intra-araba. Il capo della diplomazia di Kuwait City ha anche consegnato ad Al Sisi un messaggio dell'emiro Nawaf al Ahmad, incentrato sui legami e sulla cooperazione bilaterale. Entrambe le parti hanno convenuto di intensificare la consultazione e il coordinamento nel prossimo periodo su una serie di questioni regionali. Qatar ed Egitto hanno riavviato le relazioni diplomatiche in seguito alla dichiarazione di Al Ula dello scorso 5 gennaio. (Cae)