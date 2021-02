© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia a fronte di 45.865 tamponi effettuati, sono 4.191 i nuovi positivi al Covid-19 ( 9,1 per cento). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute con i dati sull’andamento della pandemia nella regione. Nelle ultime 24 ore crescono i ricoveri in terapia intensiva con 19 nuovi posti letto occupati (totale 435). I nuovi decessi sono 49 con il numero complessivo che arriva a 28.324.(Rem)