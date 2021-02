RPT - Stadio Roma: De Priamo (Fd'I), da società scelta coraggiosa che conferma errori Marino e Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretto. La scelta compiuta "è pertanto coraggiosa -dice anche De Priamo - e siamo certi che non preluderà a analoghe situazioni con le stesse problematiche ma ad un confronto volto a soluzioni in linea con il tema della ecosostenibilità. Questo consentirà alle istituzioni di aprire un ragionamento complessivo sugli stadi nella capitale, cosa che avevamo sempre chiesto che metta in rete l'esigenza dello stadio della Roma con l'eventuale volontà di realizzare uno stadio della Lazio e con il destino dello Stadio Olimpico e del Flaminio, senza escludere la possibile rigenerazione degli spazi esistenti o l'individuazione di ambiti dedicati allo stadio ed ai servizi annessi e non a mega operazioni immobiliari fuori dalla storia. Allo stesso tempo diciamo che comune e regione non possono dimenticare gli impegni presi con gli abitanti del quadrante Tor di Valle e devono portare avanti la riunificazione di Ostiense e via del Mare, la realizzazione del ponte dei congressi e la trasformazione della Roma Lido in Linea E della Metropolitana, obiettivi necessari a prescindere dallo stadio. Su tutti questi temi siamo pronti al confronto con il mondo dello sport e con le altre forze politiche al fine di andare oltre un lungo periodo di paralisi e di assenza di iniziative che la Capitale specie in un momento difficile come questo non si può davvero permettere". (Com)