Serbia: vicepremier Mihajlovic, nonostante il Covid preservata la tenuta economica

- La Serbia, nonostante la crisi innescata dalla pandemia del Covid-19 in tutto il mondo, è riuscita a reggere l'urto dell'impatto economico "rafforzando il suo sistema sanitario, preservando la stabilità e continuando ad investire in progetti di sviluppo". Lo ha detto la vicepremier e ministra dell'Energia serba Zorana Mihajlovic. La vicepremier serba ha osservato che, il parametro che rende un Paese di successo in un momento in cui il mondo intero sta affrontando una pandemia, "è quanto sia riuscito a preservare e rafforzare il suo sistema sanitario e la sua economia". (Seb)