Kosovo: Kurti (Vetevendosje), garantiremo ai nostri giovani un futuro in patria

- I giovani del Kosovo sono il nostro orgoglio e, troppo spesso, sono costretti a lasciare il Paese a causa dell'assenza di prospettive e delle corruzione diffusa. Lo ha dichiarato il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, partito vincitore delle elezioni politiche del 14 febbraio in Kosovo. Scrivendo su Twitter, il probabile nuovo premier kosovaro ha affermato: "Invertiremo questa tendenza investendo nella loro istruzione e nelle idee innovative in quanto i nostri giovani hanno dimostrato che, se gli vengono date pari opportunità, possono superare i loro pari (di altri Paesi)". "Istituiremo un Fondo per la ricerca scientifica, un parco tecnologico, una facoltà di tecnologie dell'informazione (It) e forniremo uffici gratis per le start up, in modo da preparare i nostri giovani ad un futuro competitivo", ha affermato Kurti parlando anche di 2000 borse di studio dedicate all'innovazione che saranno stanziate ogni anno per i giovani studenti kosovari. Infine, secondo il leader del Vetevendosje, ci saranno programmi di sostegno per gli affitti in modo da agevolare i giovani kosovari a trovare nuove sistemazioni "per iniziare la loro nuova vita qua in Kosovo". "Insieme possiamo vincere il futuro", ha concluso il leader del Vetevendosje, partito molto votato soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione del Paese balcanico. (segue) (Alt)