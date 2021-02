Ucraina: ambasciatrice Markarova, gli Usa rafforzino le sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina si attende che gli Stati Uniti rafforzeranno le sanzioni contro la Russia e sosterranno Kiev nel percorso di adesione alla Nato. Lo ha dichiarato la nuova ambasciatrice ucraina a Washington, Oksana Markarova. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato in settimana l'ex ministra delle Finanze Makarova come nuova ambasciatrice negli Usa al posto di Volodymyr Yelchenko. "Prima di tutto, certamente, massima pressione e rafforzamento delle sanzioni dei nostri partner degli Usa ed europei, in modo che per la Russia il costo dell'aggressione contro l'Ucraina non rimarrà solamente ma aumenterà fino a quanto l'aggressore cambierà i suoi comportamenti", ha affermato Markarova in un'intervista all'agenzia di stampa ucraina "Ukrinform".(Res)