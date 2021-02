Tunisia: Fmi stima Pil al 3,8 per cento nel 2021, possibile tendenza al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Prodotto interno lordo in Tunisia dovrebbe risalire al 3,8 per cento nel 2021, poiché gli effetti della pandemia inizieranno a diminuire. E' quanto si legge nel documento diffuso dal Fondo monetario internazionale (Fmi), al termine di una consultazione. "Tuttavia, ci sono notevoli rischi al ribasso sulla stima, data l'incertezza derivante dalla durata e dall'intensità della pandemia e dai tempi della vaccinazione. Le prospettive a medio termine dipendono in modo decisivo dal percorso futuro della politica fiscale e delle riforme strutturali e di governance", spiega l'Fmi. (segue) (Tut)