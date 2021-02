Scuola: Decaro (Anci), se si può è importante che resti aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autonomia scolastica è legata a programmazione e organizzazione, ma se c'è necessità di chiudere, perché si riesce a dimostrare che la catena del contagio aumenta tenendo aperte le scuole, è chiaro che si fanno valutazioni diverse". Lo ha detto a "L'Ospite", su Sky Tg24, il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. "È ovvio - ha aggiunto - che non ci sono rilevanze da questo punto di vista, tranne in alcune Regioni in cui il tracciamento, che noi sindaci non vediamo, porta a dire che la catena del contagio aumenta a scuole aperte. Questo noi sindaci non lo sappiamo. Sicuramente la scuola, se si può, è importante che resti aperta, non è solo una questione di formazione, che con difficoltà si può fare con la dad, il problema è la socializzazione per i più piccoli", ha spiegato.(Rin)