- "La proroga dei versamenti relativi alle rate per la rottamazione ter e per la regolarizzazione cosiddetta 'saldo e stralcio' è un segnale positivo. Forza Italia al governo continuerà a lavorare per avere finalmente un fisco giusto e per abbassare le tasse". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.(Rin)