Grecia: premier Mitsotakis, lotta al Covid continua ma vittoria all'orizzonte

- La guerra contro il Covid-19 continua ma ora la vittoria è all'orizzonte. Lo ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in un articolo scritto oggi per il quotidiano "Ta Nea". A esattamente un anno dal primo caso di Covid-19 in Grecia, Mitsotakis traccia un bilancio della situazione osservando che "la lotta contro la pandemia è stata più complessa" per la Grecia "poiché è esplosa contemporaneamente all'attacco asimmetrico ai nostri confini da parte di ondate di migranti dalla Turchia". "Inoltre è arrivata in un momento in cui l'economia stava uscendo da un decennio di stagnazione per entrare in una traiettoria di crescita", ha dichiarato il premier greco secondo questa situazione è stata seguita dalle "provocazioni turche nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale". (segue) (Gra)