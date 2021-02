Grecia: premier Mitsotakis, lotta al Covid continua ma vittoria all'orizzonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tempesta sulla salute si è così rapidamente trasformata in una minaccia finanziaria", ha detto Mitsotakis parlando di "un banco di prova per lo Stato nel suo insieme". "Un anno dopo possiamo dire che il Paese ha difeso vigorosamente la sua integrità, trasformando di fatto i suoi confini orientali nei confini dell'intera Europa", ha proseguito il premier ellenico. "Nonostante le perdite, il suo tessuto economico e sociale è rimasto in piedi", ha osservato Mitsotakis evidenziando che il piano di vaccinazione contribuirà a far recuperare la libertà pur mantenendo in vigore il rispetto delle regole. (Gra)