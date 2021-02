El Salvador: si vota domani per le elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono domani, 28 febbraio, in El Salvador le elezioni parlamentari e municipali. Il partito conservatore Nuevas Ideas, del presidente in carica Nayib Bukele, è in testa alle intenzioni di voto, secondo quanto emerge dagli ultimi sondaggi. Ad oggi nel parlamento la maggioranza dei deputati, 35, è in mano ai conservatori di Arena, seguito dall'Fmln dell'ex presidente, Mauricio Funes. Più di 5,3 milioni di salvadoregni sono convocati per eleggere 84 deputati all'Assemblea legislativa, 282 consigli municipali e 20 membri del Parlamento centroamericano (Parlacen). (Mec)