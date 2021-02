© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in appartamento oggi in via Gualtiero Serafino, 8 a Roma. Le fiamme sono divampate per cause ancora ignote nel locale adibito a bed and breakfast. Sul posto sono accorse tre squadre di vigili del fuoco, con due autobotti e l'autoscala. L'appartamento dopo lo spegnimento è stato dichiarato inagibile. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine ma nessuno è rimasto ferito. (Rer)