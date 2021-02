Armenia: a Erevan manifestazione di protesta contro premier Pashinyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 10 mila oppositori del premier armeno Nikol Pashinyan si sono riuniti per protestare davanti al Parlamento di Erevan. I manifestanti chiedono le dimissioni di Pashinyan. La stampa locale riferisce di un altra protesta che si sta svolgendo a Kapan, dove alcuni residenti sono scesi in piazza per solidarietà con le Forze armate del Paese accusate dal capo del governo di Erevan di voler ordine un "colpo di Stato". Il presidente dell'Armenia Armen Sarkissian ha respinto oggi la richiesta del primo ministro Nikol Pashinyan per le dimissioni del capo di Stato maggiore Onik Gasparyan. Sarkissian, secondo quanto sottolinea una nota della presidenza armena, non sostiene nessun aspetto della situazione che si sta creando e nella sua decisione è stato guidato solamente "dall'interesse nazionale". Secondo il presidente armeno, l'attuale situazione "senza precedenti" nel Paese dovrebbe essere risolta tramite "decisioni comprensive" piuttosto che con "rimpasti individuali" nei comandi delle Forze armate.(Res)