- Nel Lazio partono le vaccinazioni anti Covid sulle isole Pontine: lunedì al via le vaccinazioni sull'isola di Ponza per gli over 80. Mentre giovedì 4 marzo si svolgeranno le vaccinazioni sull'isola di Ventotene. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che "ringrazia la guardia di finanza per la collaborazione e il trasporto dei vaccini". (Rer)