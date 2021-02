Milano: De Corato (Fd'I), Sala non racconti favole, boschetto della droga di Rogoredo esiste ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala ha dichiarato che l'ex boschetto della droga di Rogoredo è stato 'restituito alla città'. Non è così, come dimostra l'arresto di appena 2 settimane fa di un pusher nella zona della stazione con 100 grammi di eroina. È vero che gli spacciatori si stanno spostando verso la stazione di San Donato Milanese, come abbiamo denunciato da tempo, ma questo non significa che il problema sia stato risolto e che il "boschetto della droga" non esista più". Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano Riccardo De Corato commentando le dichiarazioni del sindaco Beppe Sala sul "boschetto della droga" di Rogoredo. (com)