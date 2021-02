Roma: anziana ferita di struscio durante regolamento di conti a Torre Angela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ uscita per fare una passeggiata e si è trovata in mezzo ad una sparatoria. Così, un donna di circa 80 anni, è rimasta lievemente ferita oggi, poco prima delle 16, in via Amico Aspertini in zona Torre Angela a Roma. Da una ricostruzione fatta dagli investigatori, sembrerebbe che a quell’ora, l’anziana si sia trovata accidentalmente sulla linea di fuoco tra due persone. Anzi sembrerebbe che a sparare fosse solamente uno mentre l’altro fuggiva. Una dinamica che lascerebbe pensare ad un regolamento di conti su cui, però, gli investigatori starebbero ancora indagando. La donna ferita solo di struscio, dopo una visita medica e una medicazione è stata dimessa. Si cerca l’aggressore e all’atro uomo.(Rer)