Stadio Roma: Becchetti (Lega), figuraccia planetaria per colpa della Raggi

- "Lo stop allo Stadio della As Roma rappresenta una figuraccia planetaria per la città di cui la Raggi porta la piena responsabilità". Lo dichiara in una nota Alfredo Becchetti, coordinatore romano della Lega che aggiunge: "Si poteva realizzare un'infrastruttura con una significativa ricaduta positiva in termini sportivi, di riqualificazione urbanistica, di occupazione, di indotto. Invece ci ritroviamo con una pubblicità negativa a livello mondiale - spiega -. Chissà quanti imprenditori rinunceranno a investire a Roma dopo questa triste vicenda. Rispetto al mito della decrescita felice incarnato dalla Raggi - continua Becchetti - la Lega vuole creare un clima e un contesto favorevole per gli investimenti pubblici e privati nella Città di Roma, nella convinzione che lo sviluppo del territorio passa necessariamente per un'amministrazione veloce ed efficace", conclude. (Com)