Milano: De Corato su debiti fuori bilancio, in 2 mesi 784 mila euro per spese legali per cause perse, quasi il doppio del 2020

- "Lunedì in Consiglio Comunale ci si riunirà ancora per deliberare debiti fuori bilancio. Siamo arrivati a ben 784.774 euro da inizio anno derivanti tutti dal pagamento di spese legali per provvedimenti giudiziali sfavorevoli al Comune di Milano. A questa cifra, vanno sommate la restituzione dell'ammenda o della tassa indebitamente percepite. A ciò si aggiunge ancora, come se non bastasse, la spesa del legale esterno che spesso difende l'amministrazione". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Fd'I a Milano, Riccardo De Corato, già vicesindaco del capoluogo lombardo ed assessore regionale in merito ai debiti fuori bilancio del Comune di Milano. "La geniale idea di prendere un legale esterno, nonostante il Comune abbia a disposizione un ufficio legale ad hoc, è venuta nel 2016 a Pisapia. Il Comune da allora si impegna ad affidare ad un legale esterno i contenziosi relativi agli atti di riscossione inferiori ai 10.000 euro. Il servizio di riscossioni è gestito dalla Società Municipia S. p. A. che per l'anno 2019 ha percepito 4 milioni 510mila euro. Ed è la stessa società che affida ad un proprio legale, pagato dal Comune di Milano, le cause. Il Comune quindi, oltre a pagare i legali della controparte, pagherebbe anche quello della Società Municipia. Nei prossimi giorni chiederò all'Assessore Roberto Tasca un riscontro su questa vicenda", conclude De Corato. (Com)