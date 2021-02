Lazio: Anbi, per progetti dei Por sfida vinta grazie alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sistema Anbi Lazio abbiamo dimostrato sinergia, coesione e pragmatismo". Lo dichiara in una nota Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio e commissario dei Consorzi della provincia di Latina - dopo la conferenza stampa di ieri durante la quale, in Regione, sono stati presentati 26 progetti di coefficientamento energetico dei Consorzi di bonifica del Lazio , finanziati con oltre 5 milioni di euro del Por Fesr (azione 4.1.1), nell’ambito del programma Lazio Green. "Per la prima volta i Consorzi di Bonifica possono accedere a queste risorse - aggiunge la presidente di Anbi Lazio - si tratta di un importante risultato che potrà essere un punto di partenza per poter in futuro cogliere simili opportunità". (segue) (Com)