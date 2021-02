Lazio: Anbi, per progetti dei Por sfida vinta grazie alla Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una sfida che grazie a tutti i colleghi e i nostri ingegneri e tecnici abbiamo dimostrato di saper vincere - spiega Renna ringraziando Ruberti ma anche la struttura dell’assessore Onorati e di Lazio Innova -. Gli interventi sono a tutela dell’ambiente: la riduzione dei consumi energetici, l’incremento della capacità di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, l’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, l’implementazione di sistemi di monitoraggio e di gestione energetica, la realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento per la distribuzione di energia all’interno dei comprensori interessati. Cuore di ognuno dei progetti, finanziati con i soldi messi a disposizione dall’Europa - prosegue - sono i principi alla base dell’efficientamento energetico, ovvero interventi che permettono di ridurre i livelli dei consumi e di tagliare gli sprechi, ottimizzando l’uso delle fonti di approvvigionamento e l’impiego dell’energia. Anbi Lazio ha ricevuto testimonianza di come sia cambiato il modo di porsi e lavorare da Onorati, Varone e Lasagna. E’ cambiato il passo, la sinergia si è tradotta in fatti e non parole. Noi dobbiamo essere una parte attiva con le Istituzioni in primis con la Regione Lazio - concludono Ricci e Renna - perché la salvaguardia idrogeologica del territorio riguarda tutti noi così come la garanzia dell’irrigazione per le produzioni agricole che permettono di salvaguardare imprese e reddito garantendo qualità e rintracciabilità. Il clima è cambiato con questo anche il nostro modo di comunicare, raccontare cosa facciamo, far comprendere che oggi più di prima occorre un Patto per il Suolo non come slogan ma come esempio virtuoso di fare sistema per difendere territorio ed ambiente". (Com)