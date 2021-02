Ucraina: esplosione in ospedale a Chernivtsi, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è rimasta uccisa dopo un'esplosione nell'ospedale della città ucraina di Chernivtsi, nella parte occidentale del Paese. Lo riferiscono i Servizi di emergenza dell'Ucraina. L'esplosione è avvenuta all'ora di pranzo al secondo piano dell'ospedale: 20 persone sono state evacuate, mentre si registra anche un ferito. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente. A inizio febbraio tre pazienti ricoverati per il Covid-19 e un dottore sono rimasti uccisi in un incendio esploso nell'ospedale della città ucraina di Zaporizhzhya. (Res)